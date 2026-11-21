Corteo a Milano contro la costruzione di nuovi data center sul territorio. Alcune centinaia di manifestanti, appartenenti a diversi comitati locali, sono scesi in piazza per contestare i progetti di realizzazione dei grandi centri di elaborazione dati, denunciandone i possibili impatti ambientali e sulla salute dei residenti. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, ha raggiunto Palazzo Lombardia, sede della Regione. Tra i partecipanti anche l’europarlamentare di Avs Silvia Salis. Al centro della protesta le preoccupazioni legate al consumo di risorse, all’aumento delle temperature nelle aree circostanti e al rumore prodotto dagli impianti, con un ronzio continuo che, secondo i comitati, potrebbe compromettere la qualità della vita di chi abita nelle vicinanze. I manifestanti richiamano anche uno studio dell’Università di Cambridge e il recente parere negativo espresso dall’Istituto superiore di sanità sul progetto di data center a Lacchiarella, nel Milanese. Una mobilitazione per chiedere maggiore attenzione alle conseguenze ambientali e sanitarie prima di autorizzare nuovi insediamenti.