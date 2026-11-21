(LaPresse) “Pochi minuti fa la presidente del Consiglio ha fatto il suo ennesimo video, dove dice che è assolutamente falso che questa manovra dia risorse ai ricchi. Bene, allora lo spiego io alla presidente Meloni, che è volutamente distratta e continua a raccontare bugie agli italiani: hanno tolto 14 miliardi di euro alla rivalutazione delle pensioni, hanno deciso di tagliare 7mila posti di lavoro nella scuola pubblica, hanno tolto 2 miliardi di euro dagli interventi legati al contrasto alle calamità naturali, hanno tolto risorse all’assegno di inclusione e hanno regalato 1,6 miliardi di euro alla sanità privata attraverso il bonus di 300 euro agli over 75, che invece vorrebbero un’assistenza domiciliare pubblica rafforzata. Ci troviamo di fronte a un governo che usa la propaganda per nascondere i suoi fallimenti”, lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Europa Verde, a margine della festa regionale di Avs in Campania, all’Hotel Terminus di Napoli.