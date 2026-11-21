(LaPresse) – Una delle tre Batmobile originali realizzate per il film “Batman Returns” di Tim Burton del 1992 sarà messa all’asta lunedì 23 novembre con una valutazione compresa tra 5 e 7 milioni di dollari. L’auto, lunga circa sei metri e utilizzata nella maggior parte delle scene di guida, potrebbe superare il record di vendita del 2013, quando un’altra Batmobile fu aggiudicata per 4,6 milioni di dollari. Il veicolo conserva la vernice originale, il motore Chevrolet V8 e un sistema di scarico telecomandato capace di produrre fiamme. Per anni è stato esposto al Marconi Automotive Museum in California.