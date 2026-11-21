(LaPresse) Gianni De Gennaro è morto a 78 anni. L’ex capo della Polizia è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dopo i ripetuti tentativi di chiamarlo, hanno avvisato le forze dell’ordine. La morte arriva a pochi giorni dagli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. De Gennaro, 78 anni, già ai vertici della Polizia di Stato, era stato coinvolto nell’indagine e la sua abitazione era stata sottoposta a perquisizione. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, dopo quei fatti avrebbe progressivamente interrotto i rapporti con le persone a lui vicine. Nei suoi confronti i magistrati di Caltanissetta, coordinati dal procuratore Salvatore De Luca, avevano chiesto una misura cautelare. Il Gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari, ritenendo non sufficienti gli elementi presentati dalla Procura. I pubblici ministeri avevano quindi presentato appello al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi il prossimo 1° dicembre. Un procedimento giudiziario ancora aperto, dunque, e che non aveva ancora portato a una decisione definitiva sulle contestazioni mosse nei confronti dell’ex capo della Polizia.