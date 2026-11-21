(LaPresse) – Un Boeing 767 di Air Niugini, in volo da Hong Kong alla Papua Nuova Guinea, ha effettuato sabato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Davao, nelle Filippine, per una possibile anomalia al motore destro. A bordo si trovavano 137 passeggeri e nove membri dell’equipaggio, tutti evacuati attraverso gli scivoli di emergenza senza conseguenze. I piloti avevano segnalato un’indicazione di possibili scintille o fiamme al motore. I passeggeri sono stati assistiti e trasferiti in hotel. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e successivamente riaperto dopo i controlli di sicurezza sulla pista.