(LaPresse) “Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa del generale De Gennaro. Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto. Ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano, tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, credo che in un Paese libero, democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule dei tribunali. E se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da Paese civile. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali”. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani a margine del congresso regionale azzurro in Piemonte. “Ho espresso le mie condoglianze alla famiglia, ho telefonato al fratello, generale De Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace. E poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha aggiunto.