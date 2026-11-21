“Ho espresso la mia vicinanza alla famiglia. Io non ero un abituale frequentatore, ma con lui avevo un ottimo rapporto, lo conoscevo da decenni ormai”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia ‘Nessuna resti nascosta’ all’NH Collection di via Tarchetti a Milano, ricordando l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, trovato morto oggi nella sua casa di campagna in provincia di Grosseto. La Russa ha raccontato un episodio di inizio anni Duemila. “Per sbaglio mi portai a casa la penna d’oro che mi aveva prestato per scrivere non so che cosa”, ha ricordato. La restituì la mattina dopo, “con un bigliettino dicendo che solo io avevo potuto rubare al capo della polizia”. “Mi mandò subito, lo stesso giorno, un bigliettino di ringraziamento con un’altra penna che mi regalava”, ha raccontato. “Perché lo racconto? Perché anche in questa gentilezza d’animo ritrovo un personaggio che ci mancherà molto”, ha concluso.