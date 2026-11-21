(LaPresse) “Io non posso dimenticare che nel momento di difficoltà è venuto a darmi conforto, proprio i giorni dopo la rimozione da Report. Ci ha tenuto ad incontrarmi e a darmi tutta la sua solidarietà.”. Così il giornalista Sigfrido Ranucci, lasciando la camera ardente di Corrado Augias allestita in Campidoglio. Per il conduttore televisivo, Augias era “un gigante del giornalismo”. “Un uomo libero”, la cui morte provoca “un dolore grande che è secondo solo a quando è stato costretto a lasciare la Rai“. Sulla difesa che Augias aveva espresso nei confronti di Ranucci, quest’ultimo insiste: “Perché era un uomo libero. Quindi dobbiamo tenercelo stretto anche in un’altra dimensione”.