(LaPresse) Il feretro di Corrado Augias è arrivato in Campidoglio, dove in sala della Protomoteca è stata allestita la camera ardente del giornalista, scomparso giovedì 19 novembre all’età di 91 anni. Ad accogliere la salma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia e i nipoti. Presente accanto alla famiglia in sala anche l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni. Nel frattempo, la gente già da un’ora prima dell’apertura continua ad accorrere in grandissimo numero, creando una fila che arriva fino alle scale che permettono l’accesso a piazza del Campidoglio da piazza Venezia.