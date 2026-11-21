“Sono giorni durissimi e il fatto di aver visto tutta questa partecipazione, tutte queste persone così affettuose che hanno parlato di mio padre come di una persona importante nella loro vita, quasi come una persona di famiglia, mi ha colpito moltissimo ed è un grandissimo aiuto per noi, perché il dolore è immenso. Ci aiuta sapere che tanti gli hanno voluto bene”. Così la figlia di Corrado Augias, Natalia, pochi minuti prima della chiusura della camera ardente del padre, allestita in Campidoglio. Nel corso di tutta la giornata diverse migliaia di persone si sono recate nella Sala della Protomoteca per rendere l’ultimo omaggio al giornalista e conduttore televisivo.