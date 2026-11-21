(LaPresse) – “Un ricordo di Corrado? Una persona molto simpatica, divertente, spiritosa, curiosa, che ha fatto tante cose e le ha fatte tutte bene. E viveva dentro questo tempo con una leggerezza rara, con una grande civiltà, cosa che non disturba in questo tempo e anche il modo in cui se n’è andato è una serenità. La folla presente già da un’ora prima significa molto, un tributo di civiltà”. Così il giornalista Filippo Ceccarelli, arrivando alla camera ardente in Campidoglio di Corrado Augias. Poco dopo è la volta di Riccardo Iacona, anche lui tra i primi ad arriva in Sala della Protomoteca: “Bello che c’è tutta questa gente. Sono arrivato alle 9:30 era già pieno, perché Corrado è entrato nel cuore, nella testa di milioni di persone che l’hanno seguito. è un pezzo di storia, anche della nostra terza rete, molto importante. Infatti mi dispiace che negli ultimi anni non lavorasse per noi, ma che lavorasse per la concorrenza”. Ho fatto il mio primo lavoro in Rai con lui nel 1988, appena sono entrato ero un giovane regista, mi hanno messo a lavorare a uno speciale che lui preparava per i 10 anni della morte e del rapimento di Aldo Moro”, ricorda ancora Iacona, che scherza “quando lo incontravo gli dicevo sempre che la colpa era tua se sono in televisione”. “Sono molto contento dell’affetto perché riconosce il fatto che saper raccontare il mondo è anche una questione di saper entrare in empatia con il pubblico, è una questione di amore, di sentimenti”, conclude.