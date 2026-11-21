“Un giorno triste. La cultura italiana ha perso un importantissimo punto di riferimento, ma direi la cultura internazionale e la cultura in generale. Al tempo stesso abbiamo il dovere di trattenere la lezione di mite, autorevole, appassionata intelligenza che Corrado Augias ha trasmesso a tutti noi”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, uscendo dalla camera ardente di Corrado Augias allestita in Campidoglio. Il ministro si è fermato all’interno della sala della protomoteca, dialogando per qualche minuto con la figlia di Augias, Natalia.