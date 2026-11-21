(LaPresse) – “Questa fila ininterrotta, che dalle 10:00 di questa mattina durerà tutto il giorno, testimonia della grandezza di Corrado, della sua capacità di parlare veramente a tutti con il suo garbo, la sua sobrietà. Era davvero un intellettuale gentiluomo, curioso della vita e rispettoso di tutti. La lezione fondamentale era esattamente questa, il rispetto degli altri, anche di quelli che non la pensano come te. Tutta questa folla credo che dimostri esattamente questa sua straordinaria forza”. Così il giornalista Massimo Giannini, uscendo dalla camera ardente di Corrado Augias, allestita in Campidoglio, dove si è a lungo trattenuto con la famiglia e gli amici più stretti.

“Ci ha dato un’immensa lezione su come si vive e poi se vogliamo anche su come si muore“, ha detto ancora l’ex direttore de La Stampa. “Ci mancherà, ci manca già ora”, insiste, ricordando che “tutto quello che ci ha consegnato ora starà a noi continuare a farlo vivere nel nostro quotidiano, nel nostro lavoro e, mi spingo a dire, anche nella nostra democrazia”.

Giannini ha poi condiviso l’ultimo ricordo che lo lega ad Augias. In quanto presidente del ‘Premio Scalfari’, il giornalista racconta che la giuria aveva “deciso quest’anno di darlo a lui, una decisione che abbiamo preso all’unanimità, e che io gli avevo comunicato alla fine di ottobre”. “Lui era molto contento, ovviamente, onorato”, dice Giannini, che ricorda come sin da subito Augias gli avesse detto che “purtroppo l’ospite ingrato si è ripresentato”. “Non so come starò, se sto bene naturalmente verrò a Civitavecchia il 10 dicembre”, gli aveva assicurato, per poi però essere costretto due settimane fa a dirgli che non era in condizione di poter andare. “‘Ho detto adesso a Natalia che noi il 10 il premio glielo conferiremo ugualmente e Natalia mi ha assicurato che verrà lei a riceverlo. Siamo immensamente felici di rendergli, anche se è troppo tardi, questo premio”, ha concluso.