Più di un giro e mezzo di tutta la circonferenza di piazza del Campidoglio. Questa è la coda di persone che, a un’ora dalla chiusura della Sala della Protomoteca, ancora si affolla per dare l’ultimo saluto a Corrado Augias.

Già un’ora prima dell’apertura della camera ardente, stamattina alle 10, i cittadini di Roma sono venuti a rendere omaggio al giornalista e conduttore televisivo. E l’affluenza non si è mai praticamente ridotta. Diverse migliaia le persone, infatti, giunte in Campidoglio e, con il calare della luce, la gente continua ad arrivare, spingendo così le forze dell’ordine a organizzare una fila che compie almeno una volta e mezzo la circonferenza della piazza.