(LaPresse) “Era una persona che aveva delle condizioni politiche radicatissime, ma era rispettato da tutti perché era un gentiluomo, era un uomo veramente d’altri tempi, un grande signore. Forse è raro che si trovi una convinzione così profonda di rispetto a 360°. D’altronde se lo meritava perché veramente è stato un grande maestro per tutti, anche per chi non lo condivideva, ma io nel caso specifico ultimamente lo condividevo molto”. Così Pier Ferdinando Casini, uscendo dalla camera ardente di Corrado Augias allestita in Campidoglio. “Le sue trasmissioni sui libri, le sue riflessioni erano sempre profondissime, per cui direi che è stato uno dei grandi maestri”, ha rimarcato l’ex presidente della Camera dei Deputati, sottolineando come “in un momento in cui non ci sono più maestri e si sente sempre più la nostalgia nei loro confronti, i pochi che rimangono veramente poi ricevono il tributo della gente che sta ricevendo oggi Corrado”.