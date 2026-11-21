(LaPresse) – “L’ho sentito l’ultima volta domenica, l’ho sentito bene e scherzando gli ho detto che era lui il responsabile, positivo evidentemente, della nascita di ‘Una giornata particolare’. Io cercavo di portare Augias a La7 dal 2015, ma lui non veniva e quindi con Andrea Salerno abbiamo deciso di di trovare una persona, un conduttore adatto e ci è venuto in mente Aldo Cazzullo. Quindi gli ho detto ‘guarda che se è nata ‘Una giornata particolare’ è merito o colpa tua’. Poi fortunatamente è arrivato anche Corrado e ha fatto tre anni veramente belli con ‘La torre di Babele’”. Così Urbano Cairo, presidente ed editore di La7, ricordando con i giornalisti l’ultima telefonata avuta domenica scorsa con Corrado Augias, a margine della camera ardente allestita in Campidoglio. “Cosa ha significato l’arrivo di Augias a La7? Sicuramente Augias aveva un’autorevolezza tale per cui ovviamente aggiungeva prestigio a una rete che comunque già ha tanti importanti conduttori”, risponde ancora Cairo, che poi si sofferma sul suo ricordo personale: “è stato bello lavorare con lui, era una persona veramente di grande equilibrio, un grande intellettuale, una persona di grande cultura, ma anche capace di trattare temi come la cronaca nera, che ha fatto appunto in ‘Telefono Giallo’, con grande eleganza”. Poi il ricordo umano: “molto simpatico, molto ironico, persona piacevolissima, intelligente, coltissimo. Io vedevo il suo programma ‘Le città segrete’ su Rai e ogni volta che lo vedevo dicevo “ma perché non viene da noi a fare questo programma?”. “Lo ricordo con il sorriso, perché lui era comunque una persona di equilibrio e credo che vorrebbe essere ricordato col sorriso”, conclude. “Un top player per la squadra”.