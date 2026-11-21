(LaPresse) Venerdì, circa 50 persone si sono radunate in silenzio di fronte all’ingresso della sessione plenaria di chiusura della Cop31 con cartelli su cui era scritto “Vergogna”.

Tutti i manifestanti avevano la bocca coperta da un nastro adesivo con la scritta “Agite”, come parte della loro protesta silenziosa in vista della sessione di chiusura dei negoziati sul clima delle Nazioni Unite. Avevano anche un grande striscione bianco con la parola “Fallimento” scritta in nero.

Nell’ultimo giorno del vertice, attivisti e leader nazionali hanno espresso forte indignazione dopo che il termine “combustibili fossili” è stato omesso dalla bozza dell’accordo finale.