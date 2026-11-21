(LaPresse) L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto Centrale della California ha comunicato che 14 persone sono state accusate di aver svaligiato almeno tre dozzine di treni e di aver rubato scarpe da ginnastica Nike, utensili Milwaukee e altri prodotti per un valore superiore a 22 milioni di dollari. La refurtiva è stata venduta sul mercato nero; i furti sono stati coordinati tramite Instagram.
Un video diffuso dall’ufficio mostra un uomo mascherato che utilizza un utensile elettrico per tagliare un container, mentre altri sono visibili intorno a diverse casse all’interno del treno.
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(LaPresse) L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto Centrale della California ha comunicato che 14 persone sono state accusate di aver svaligiato almeno tre dozzine di treni e di aver rubato scarpe da ginnastica Nike, utensili Milwaukee e altri prodotti per un valore superiore a 22 milioni di dollari. La refurtiva è stata venduta sul mercato nero; i furti sono stati coordinati tramite Instagram.