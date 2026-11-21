(LaPresse) – “Sulla Terra dei Fuochi bisogna avere la capacità di capire che quella è una priorità vera. So che Giorgia Meloni è andata pochi giorni fa alla Terra dei fuochi ma sono quattro anni che governano. Per carità, non è una responsabilità di Giorgia Meloni, ma lo Stato deve capire che quella è una priorità, ovvero fermare le attività illegali che sono anche alla base degli incendi. Serve un maggiore presidio dello Stato per garantire la legalità e garantire quindi le economie positive e legali del territorio e nello stesso tempo avviare le bonifiche necessarie. Ma il punto è che quando si tagliano le risorse all’ambiente, alle bonifiche come è stata fatto in questa Finanziaria, allora parlare della Terra dei Fuochi come fa Giorgia Meloni è un atto di ipocrisia e anche un atto di offesa nei confronti dei cittadini che non possono essere presi in giro”, lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e leader di Europa Verde a margine della festa regionale di AVS in Campania all’Hotel Terminus di Napoli.