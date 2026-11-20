Questa mattina a Piazza San Pietro è stato installato un abete bianco alto 25 metri destinato ad adornare il Vaticano in occasione delle prossime festività natalizie.

L’albero proviene dal Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata. La donazione dell’abete allo Stato Vaticano era stata pianificata da dieci anni; sarà addobbato e inaugurato ufficialmente all’inizio di dicembre.

In piazza è in fase di allestimento anche il presepe, come da tradizione.