Missili e droni russi hanno colpiti obiettivi in tutta l’Ucraina in un attacco notturno, hanno riferito venerdì fonti ufficiali, poche ore dopo che Vladimir Putin aveva promesso di reagire contro Kiev per gli attacchi aerei sferrati questa settimana contro il ponte di Kerch, che collega la Crimea occupata alla Russia continentale.

L’Ucraina ha dichiarato che gli attacchi hanno causato la morte di almeno otto civili, di cui sei nella capitale Kiev, e il ferimento di più di una dozzina di persone, mentre sono stati colpiti condomini, strutture sanitarie, magazzini e tre ponti. La Russia ha lanciato più di 400 droni e oltre 110 missili, 27 dei quali balistici e alcuni dotati di testate a grappolo che disseminano decine di bombe più piccole su un’ampia area.