“Uno sciopero partecipatissimo e anche noi oggi siamo qui a fianco di lavoratori e pensionati che chiedono di riscrivere una manovra che mette 14 miliardi in più sulla spesa militare ma taglia la sanità pubblica, le pensioni e la scuola. Non mette nulla su casa e clima”. Sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al termine della manifestazione della Cgil a Roma contro caro vita e riarmo nel giorno dello sciopero generale. “Con le altre opposizioni abbiamo presentato 18 emendamenti unitari per 4 miliardi in più per salvare la sanità che stanno smantellando, per il congedo paritario e per il salario minimo”, aggiunge Schlein. “Continueremo a mobilitarci uniti contro questa manovra che per fortuna è l’ultima del governo Meloni”.