“Giorgia Meloni risponde a studenti lavoratori con video patinati, autoprodotti a Palazzo Chigi, in realtà ha tagliato per nuove armi, missili, carri armati F35. Dobbiamo investire sulla scuola, sull’istruzione, la ricerca, la sanità dobbiamo restituire anche quel salasso operato a carico del ceto medio dei pensionati. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo tirare fuori l’Italia da questa economia di guerra. Lo faremo tutti insieme”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte alla manifestazione della Cgil a Roma.
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