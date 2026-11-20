A Torino il corteo sceso in strada per lo sciopero generale si è concluso senza tensioni. Alcune decine di manifestanti sono state bloccate dalle forze dell’ordine, che hanno impedito loro di entrate in autostrada all’altezza di Moncalieri. Le immagini mostrano centinaia di persone sfilare prima attraverso le strade del capoluogo piemontese, poi raggiungere il casello autostradale con bandiere e striscioni. Una volta sul posto, i manifestanti hanno fatto dietrofront, sciamando dietro a un veicolo sormontato da insegne di Cobas.