Venerdì mattina in Polonia le sirene antiaeree hanno suonato a Lublino, capoluogo della provincia del Voivodato di Lublino, al confine con l’Ucraina. L’esercito polacco ha dichiarato di stare indagando su una “presunta violazione” dello spazio aereo nazionale avvenuta venerdì mattina, a seguito degli attacchi russi in Ucraina. L’incidente è avvenuto mentre migliaia di soldati europei partecipavano a un’esercitazione in Polonia per prepararsi a una potenziale missione postbellica in Ucraina.