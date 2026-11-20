Seppur in stampelle dopo essersi rotto il tendine di Achille durante una partitella di calcio con dei giornalisti, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è presentato davanti alla stampa per annunciare che il complesso carcerario di Rikers Island dovrebbe chiudere entro il 2032 secondo un piano graduale e ben preciso, nato dalla riduzione sostanziale del numero di detenuti. L’attuale struttura sarà sostituita con quattro carceri più piccole e moderne. Secondo il Comune, i penitenziari distrettuali dovrebbero aprire a Brooklyn nel 2029, nel Bronx e nel Queens nel 2031, a Manhattan nel 2032.

Per anni Rikers Island è stata un simbolo di disfunzionalità, con una rete di carceri talmente afflitta da violenza e sovraffollamento che un giudice federale ha nominato un amministratore esterno per ripristinare l’ordine e attuare le riforme.

Mamdani è stato un convinto sostenitore della chiusura di Rikers, anche se il piano di lunga data per la costruzione di nuovi istituti penitenziari ha incontrato resistenze, tra cui quella del suo predecessore, Eric Adams, che si era opposto alla supervisione federale e alle carceri distrettuali.

“È un onore poter stare al fianco dei newyorkesi che hanno dedicato decenni a una visione della nostra città che molti ritenevano impossibile”, ha dichiarato Mamdani nel suo intervento al municipio in un comunicato. “Una visione in cui, una volta per tutte, definiamo un piano concreto per la chiusura di Rikers Island”.