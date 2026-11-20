Abbraccio a sorpresa tra il premier albanese Edi Rama e il primo ministro belga Bart De Wever a Berlino, dove i leader europei si sono incontrati per discutere alcuni dei temi caldi del momento, tra cui gli sviluppi della guerra in Ucraina.

Mentre era impegnato in un punto stampa con i reporter arrivati nella capitale tedesca, affermando che si dovrà decidere sul prossimo bilancio europeo, De Wever è stato sorpreso dal gesto dell’omologo albanese, che è passato dietro di lui e lo ha stretto brevemente in un abbraccio, battendogli una mano sul petto.

“Deve essere l’albanese; arriva sempre da dietro”, ha scherzato il premier belga, senza scomporsi.