Giuseppe Conte scende in piazza alla manifestazione Cgil di Roma per lo sciopero generale separato da Schlein, Fratoianni e Bonelli. Intorno alle 11 il leader M5S ha raggiunto il corteo, partito alle 10 da Piazza Vittorio Emanuele II, unendosi alla manifestazione dalla coda e ha sfilato con i manifestanti M5S e i deputati Ricciardi e Silvestri. Allo stesso tempo Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli erano in testa al corteo assieme al segretario Cgil Maurizio Landini. Fino al termine della manifestazione Conte non ha incrociato gli altri leader del centrosinistra che hanno ascoltato il comizio finale di Landini ai Fori Imperiali. I collaboratori di Conte fanno sapere che il leader M5S non ha potuto raggiungere la testa del corteo a causa di un impegno in agenda a Fiuggi previsto per mezzogiorno.