Due imprenditori del Trentino arrestati dalla Guardia di finanza per avere ridotto in schiavitù 16 lavoratori stranieri impiegati come braccianti in agricoltura. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dalla procura che considera i due imprenditori “tra i principali responsabili di un articolato sistema di reclutamento di lavoratori extracomunitari, che, giunti sul territorio nazionale, venivano sottoposti a condizioni di vita e di lavoro fortemente degradanti, esposti a ripetute intimidazioni, violenze e vessazioni e costretti ad alloggiare in condizioni igienico sanitarie precarie e di sovraffollamento”. L’indagine è nata a ottobre quando i finanzieri avevano arrestato due coniugi stranieri nell’ambito di una inchiesta sul caporalato in agricoltura. Secondo quanto emerso, i lavoratori venivano reclutati all’estero e, previo pagamento di circa 6.000 euro, raggiungevano l’Italia con la prospettiva di ottenere un’occupazione e migliorare le proprie condizioni economiche. Numerosi lavoratori, impossibilitati a sostenere tale esborso, contraevano un debito nei confronti di uno ‘sponsor’ che risultava poi esercitare una posizione di controllo e direzione nei loro confronti nell’ambito dell’attività lavorativa. Giunti in Italia, il ‘capo’, anche lui straniero, e gli imprenditori proprietari dei fondi e dell’azienda agricola costringevano i lavoratori a dormire ammassati in alloggi ammalorati, a volte più di 20 in ambienti che al più avrebbero potuto ospitare 6 persone: qualcuno appoggiava un materasso lungo il corridoio, altri sul tavolo della cucina, per tutti c’era un solo bagno.