L’attesa per una delle uscite più desiderate nel mondo dei videogiochi è finalmente finita. A più di un decennio dall’uscita del suo predecessore è disponibile ‘Grand Theft Auto VI‘, con un mondo più vasto, una grafica migliorata e maggiori possibilità. A Miami un’esclusiva promozione crossover ha trasformato l’arena dei Miami Heat di Nba in “Vice City”, la location del nuovo videogioco, con la squadra che ha giocato nei panni di “Vice City” contro i Milwaukee Bucks su un campo allestito appositamente per l’occasione e indossando divise esclusive. I cancelli dell’arena si sono aperti prima del solito, con i tifosi che si sono messi in fila ore prima dell’inizio della partita per acquistare il merchandising. Martedì, i giocatori degli Heat hanno ricevuto in regalo da Rockstar console, controller e il gioco “GTA VI” personalizzati, come ringraziamento per il loro contributo al lancio. Le maglie indossate dalla squadra mercoledì sono state consegnate all’arena all’inizio della settimana, e il design del campo è stato tenuto segreto fino a martedì.