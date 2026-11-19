Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati a margine del vertice Apec a Shenzhen, in Cina. “Abbiamo avuto un ottimo rapporto per molti anni. Ci conosciamo da molto tempo e penso che da tutto questo possano nascere cose meravigliose o almeno iniziare”, ha detto il presidente statunitense ai giornalisti prima dell’inizio del vertice bilaterale. Il capo della Casa Bianca, quando è entrato nella stanza, ha chiamato il leader di Mosca “amico mio”, evidenziando il rapporto ormai disteso tra i due.