“È ovvio che possono esserci posizioni diverse tra i vari Stati, ma direi che i Volenterosi oggi daranno un segnale comunque di presenza a sostegno della pace. L’obiettivo di tutti è questo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di Med-Dialoghi mediterranei al Palazzo Reale di Napoli. “Siamo contrari a inviare truppe in Ucraina perché non siamo in guerra con la Russia. Lo abbiamo sempre detto. Abbiamo dato assistenza militare di diverso tipo, è partito il tredicesimo pacchetto di sostegno militare all’Ucraina e speriamo di non doverne dare più perché si è raggiunta la pace”, ha aggiunto Tajani.