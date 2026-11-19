Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato di non avere alcun dubbio sul fatto che il presidente americano Donald Trump sia sinceramente impegnato a risolvere il conflitto ucraino e a migliorare le relazioni con la Russia. “Anche la Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina, ve lo assicuro. Non c’è alcuna intenzione di continuare questo conflitto armato”, ha aggiunto il capo del Cremlino. E su Kiev: “Se vogliono porre fine al conflitto, che accettino i compromessi proposti dagli americani prima di Anchorage. Noi li abbiamo accettati e ora la decisione spetta all’Ucraina”.