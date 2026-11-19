La risposta della Russia agli attacchi al ponte di Crimea “sarà molto più dolorosa di quanto il regime di Kiev abbia fatto” all’infrastruttura stessa. E’ la promessa di Vladimir Putin, che ne ha parlato in conferenza stampa dopo gli incontri di Shenzhen. Il presidente russo ha affermato di avere discusso di un possibile cessate il fuoco con il Consiglio di sicurezza nazionale e di aver chiesto loro di rifletterci sopra, ma che, dopo gli attacchi al ponte di Crimea, la Russia non raggiungerà alcun accordo.