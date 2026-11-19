Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quello cinese Xi Jinping e il capo di Stato russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen, in Cina, per il primo incontro trilaterale in assoluto tra i leader dei tre Paesi. Il capo del Cremlino ha affermato che il conflitto in Ucraina ha ricevuto particolare attenzione durante il suo incontro bilaterale con Trump. “Ne abbiamo discusso ieri con il presidente cinese e oggi, su iniziativa del presidente degli Stati Uniti, abbiamo dedicato ampio spazio alla questione durante un incontro bilaterale”, ha dichiarato Putin intervenendo all’inizio dei colloqui, ringraziando Xi per aver organizzato l’incontro che ha definito il primo del suo genere a riunire i leader delle tre nazioni, tutte membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Putin ha affermato che i tre paesi sono uniti non solo dal loro status di vincitori nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche dalla responsabilità condivisa di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. “Le nostre nazioni condividono molti interessi comuni per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti regionali, incluso, ovviamente, il conflitto in Ucraina”, ha detto ancora il presidente russo.