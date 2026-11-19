Il presidente statunitense Donald Trump è intervenuto alla sessione plenaria dell’APEC, sottolineando il rapporto “molto solido” degli Stati Uniti con le altre nazioni coinvolte nella cooperazione. Trump ha inoltre chiarito che gli Usa si oppongono a “qualsiasi forma di regolamentazione globalista o a qualsiasi misura volta a controllare o soffocare la SI (superintelligenza)”. Il capo della Casa Bianca ha affermato che l’intelligenza artificiale, o SI come la definisce l’amministrazione Trump, è “quasi completamente positiva”, ma presenta alcuni elementi negativi che devono essere gestiti. La corsa tra Stati Uniti e Cina per il dominio dell’intelligenza artificiale, si è fatta più tesa nelle ultime due settimane dopo che Jensen Huang, si è dimesso la scorsa settimana dalla carica di amministratore delegato di Nvidia, in seguito alla confessione di una relazione extraconiugale con una donna, Alice Huang, la cui azienda avrebbe contribuito a fornire alla Cina l’accesso ai chip informatici avanzati dell’azienda utilizzati per sviluppare modelli di IA. Pechino ha negato che Alice Huang fosse un’agente del governo cinese.