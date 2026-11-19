L’incontro tra Xi Jinping, Putin e Trump a Shenzhen in Cina “è un incontro tra leader di tre grandi Paesi che hanno voluto affrontare le grandi questioni internazionali. Non sarà risolutivo, né sarà la nuova Yalta. Mi auguro che possa servire invece come contributo per un impegno di tutti a favore della pace, sia in Medioriente, sia per la liberazione di Hormuz, sia per l’Ucraina”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di Med-Dialoghi mediterranei al Palazzo Reale di Napoli.