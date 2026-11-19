Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inaugurato a Napoli la 12a edizione della Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, promossa dall’ISPI e dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si tiene dal 19 al 21 novembre presso la storica sede di Palazzo Reale. In un contesto internazionale segnato dall’intensificarsi di conflitti e dall’aumento delle tensioni nel Golfo e nell’intera area del Mediterraneo, la conferenza offrirà un’occasione di confronto sulle principali dinamiche che interessano la regione, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e approfondire possibili percorsi per favorire la stabilità e la cooperazione.