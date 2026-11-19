Con una sentenza storica e di ampia portata, la Corte Internazionale di Giustizia (Cig), la massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite, ha stabilito che il Myanmar ha commesso un genocidio contro la minoranza dei Rohingya nel corso di una brutale operazione militare del 2017. Il presidente della Corte, Yuji Iwasawa, ha affermato che la Corte, con una decisione a maggioranza (9 voti contro 6), ha accertato che il Myanmar “ha commesso un genocidio contro il gruppo dei Rohingya nello Stato settentrionale di Rakhine, violando gli obblighi che gli incombono ai sensi della Convenzione sul genocidio“. Il collegio di 15 giudici ha respinto in modo categorico la difesa del Myanmar secondo cui la campagna del 2017 fosse un’operazione legittima contro gli insorti. Iwasawa ha aggiunto che “la Corte ritiene che le forze di sicurezza del Myanmar abbiano ucciso migliaia di civili rohingya, perpetrato atti diffusi di violenza sessuale, nonché atti di estrema violenza contro i bambini, e abbiano attaccato i rohingya in fuga mentre cercavano di fuggire in gran numero”. La sentenza segna la prima volta in cui la Cig stabilisce che uno Stato ha commesso un genocidio.