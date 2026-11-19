“Cosa ne penso della mostra di Rauti alla Camera? Il problema sono le responsabilità di Rauti nella violenza fascista degli anni Settanta. Il problema è che noi abbiamo una volontà di rivincita di quelle culture politiche che furono sconfitte e dalla cui sconfitta nacque la Costituzione repubblicana. Bisognerebbe che chi ha voluto invece l’Italia democratica reagisse al tentativo di rivincita di quelli che furono dall’altra parte”, ha detto Massimo D’Alema, a margine della presentazione del suo libro a Roma, a cui hanno partecipato anche Elly Schlein e Walter Veltroni. “C’è una volontà di rivincita contro l’Italia democratica che nacque dalla sconfitta del fascismo e questa volontà di rivincita dovrebbe suscitare dall’altra parte una reazione, non solo della sinistra, ma delle culture democratiche che hanno fondato questo paese”, ha ribadito D’Alema. L’ex primo ministro ha parlato anche di patrimoniale: “È giusto che i più ricchi paghino più tasse, cosa che oggi non avviene, perché grazie alla mobilità dei capitali le grandi ricchezze non pagano le tasse, mentre i lavoratori e le imprese devono pagare. Quindi come si affronti queste ingiustizie è un tema che la politica deve affrontare”. Infine un commento anche sul trilaterale in Cina tra Xi, Trump e Putin: “L’assenza dell’Europa è molto grave”. “Non credo che i cinesi vogliano parlare dell’Ucraina senza l’Europa”, ha continuato ancora l’ex presidente del Consiglio, sottolineando la “cultura della non ingerenza” dei cinesi. “Parliamoci chiaro, per essere a quei tavoli l’Europa deve essere unita, non lo è e quindi è indebolita dai nazionalismi e quindi conta poco, questo è”, ha concluso.