“Per quanto riguarda Forza Italia, noi siamo per una sanatoria per piccole questioni che per esempio possono impedire, se non risolte, l’utilizzo da parte dei proprietari di casa di bonus per la riqualificazione energetica. Questo è quello che noi abbiamo detto. Ne parleremo, se ne parlerà in sede parlamentare, se ne parlerà anche con il ministro Salvini, al quale noi abbiamo anche inviato le nostre proposte di emendamento, e poi si vedrà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di Med-Dialoghi mediterranei al Palazzo Reale di Napoli. “Io credo che si possa fare qualche cosa che non è il condono dei mostri o degli ecomostri, ma qualcosa che va nella direzione di una sanatoria per piccole cose o per recuperare anche richieste di condono che hanno fatto perdere tanti soldi alle casse dello Stato, perché non c’è stata risposta da parte dei Comuni”, ha aggiunto Tajani.