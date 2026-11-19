“Vorrei esprimere la mia solidarietà a questa povera manovra che si è ritrovata improvvisamente figlia di nessuno. Cioè tutti la vogliono cambiare, la disconoscono. Questa mattina Giorgia Meloni si è svegliata raccontandoci che anche lei vuole cambiare la manovra, non si capisce più chi l’abbia fatta. Ma, in particolare, questa mattina Giorgia Meloni ci ha spiegato che vogliono fare un emendamento per estendere l’autorizzazione su modello Zes, quella semplificata che sta funzionando al sud, a tutto il resto del Paese. Sapete chi l’aveva proposta questa cosa? Le opposizioni con uno dei loro emendamenti unitari già nella manovra scorsa. La destra ha votato contro, adesso ci spiegano che lo vogliono fare. Benissimo, si è perso un anno. Ma allora perché non votano l’emendamento unitario che abbiamo ripresentato con tutta la nostra alleanza progressista? Ecco, questa è la domanda che vorrei fare al governo”, ha affermato la segretaria Pd Elly Schlein arrivando alla presentazione del libro di Massimo D’Alema ‘Eravamo comunisti’.