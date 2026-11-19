Centinaia di persone hanno festeggiato l’apertura della prima bottiglia di Beaujolais Nouveau nella città francese di Lione, secondo una tradizione che si ripete ogni anno. Il Beaujolais Nouveau è un vino novello prodotto nella regione francese del Beaujolais e viene ufficialmente presentato a Lione ogni anno il terzo giovedì di novembre. Molte persone si sono travestite e hanno suonato strumenti musicali, mentre altre hanno acceso torce celebrando con entusiasmo la festa annuale per le strade della città. Il culmine della festa in piazza, con musica e balli, è stato proprio il momento in cui è stato stappato il Beaujolais Nouveau, versato poi a tutti i presenti.