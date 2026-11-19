ìForti piogge hanno provocato allagamenti in alcune zone della Florida, con ulteriori precipitazioni previste per tutta la settimana. Le piogge incessanti hanno causato il ristagno d’acqua sulle strade. Diversi veicoli dei servizi di emergenza sono stati dispiegati nella località di Hollywood. A causa del maltempo nel sud dello stato americano è stato dichiarato lo stato di emergenza dove, secondo quanto riferito dalle autorità, è crollato il tetto di una sinagoga e alcune auto sono rimaste sommerse lungo le strade. Secondo il servizio meteorologico, la situazione di pericolo dovrebbe protrarsi fino a venerdì lungo la costa atlantica della Florida.