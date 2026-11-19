“Il fatto politico del giorno mi sembra sia che non c’è più una maggioranza. Stamattina si sono messi a litigare tra di loro e Forza Italia ha votato contro a un emendamento presentato dalla sua stessa maggioranza. E quindi questo mi sembra il fatto su cui dovremmo riflettere, perché a noi chiedono ogni giorno delle differenze tra di noi che stiamo componendo e queste differenze del governo però le stanno pagando gli italiani”. Così la segretaria Pd Elly Schlein arrivando alla presentazione del libro di Massimo D’Alema ‘Eravamo comunisti’.