“La maggioranza è andata sotto dopo aver bocciato tutti gli emendamenti che le opposizioni unitariamente hanno presentato per la gratuità dei libri di testo. La proposta della maggioranza è una proposta propagandistica che per altro presenta anche numerosi profili problematici. Le opposizioni hanno giustamente votato contro. È la maggioranza che deve garantire la sua tenuta: non ce l’ha, comincia a non avercela su molte questioni. È il segno di una crisi che che ormai segnaliamo da molto tempo”. Lo dice Nicola Fratoianni di Avs parlando del decreto Scuola a margine di un incontro alla Camera con il segretario della Cgil Maurizio Landini.

“La verità è che, come vediamo anche dagli emendamenti che si che che si affastellano sulla legge di Bilancio, siamo in pieno clima da fine impero – osserva ancora Fratoianni – un assalto alla diligenza anche in ragione della nuova legge elettorale con le preferenze segnala quale sia la preoccupazione della maggioranza. E’ una preoccupazione che ha poco a che vedere con i problemi degli italiani”.