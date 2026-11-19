“Ho detto tutto quello che sapevo di questa questione, dei soldi, dei rapporti con lo studio Soldani, dei rapporti con lo studio Tizzoni e basta, finita lì”. Lo ha detto l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, uscendo dal tribunale di Pavia. Lovati è stato sentito come persona informata sui fatti nell’indagine sul presunto passaggio di denaro legato all’archiviazione di Sempio del 2017. Ad ascoltarlo non c’era il procuratore aggiunto Stefano Civardi ma le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza: “Mi hanno trattato molto gentilmente, cordialmente, come si deve – ha spiegato Lovati – Sono dottoresse preparate”. Ai cronisti ha confermato che la cifra è di 45mila euro, 15mila per ciascun legale, “più o meno sì”, pagati in contanti. Gli inquirenti gli hanno chiesto se sapesse delle telefonate fatte dall’avvocato Soldani: “Non lo sapevo, né da Soldani né da Sempio”. Lovati ha poi parlato del pizzino trovato a casa della famiglia Sempio e ha sostenuto che le cifre annotate non sono migliaia di euro: “Secondo me si riferiscono alle spese di cancelleria – ha detto – C’è Venditti e la procura, quindi c’è la spesa per avere la richiesta di archiviazione, la spesa per avere il decreto di archiviazione, basta”. Ha riferito che le domande sono state più o meno le stesse dell’audizione di Brescia. Gli è stato chiesto se tema di essere indagato. “Io non temo niente, non temo assolutamente niente”, ha concluso Lovati.