“I soldi erano in contanti perché io li volevo in contanti”. Così l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio fino all’ottobre 2025, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dei pagamenti ricevuti dalla famiglia Sempio, poco prima di essere ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti. La cifra, ha spiegato, l’aveva stabilita lui. “50 mila euro più o meno, 50 mila fino all’udienza preliminare”, ha detto. Lovati ha ricordato che l’incarico iniziale era stato preso dall’avvocato Soldani e che lui era arrivato dopo. “Noi rispondiamo dei 15.000 che ho preso io, naturalmente”, ha aggiunto. Ai cronisti che citavano le intercettazioni da cui emergerebbe il dubbio dello stesso Sempio che parte del denaro potesse essere servito a pagare dei carabinieri per avere informazioni sull’indagine, il legale ha replicato chiedendo: “Per ottenere che cosa?”. Lovati ha escluso che ci siano stati accordi illeciti a livello di polizia giudiziaria, definendo l’ipotesi una barzelletta. Sulla differenza tra i circa 50mila euro concordati e i 56mila che risulterebbero dai pizzini, ha sostenuto che a spenderli sarebbero stati i Sempio, ricordando che la famiglia si era fatta prestare 60mila euro.