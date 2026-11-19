“Ci sono degli indagati, naturalmente”. Lo ha detto l’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, uscendo dal tribunale di Pavia dopo l’audizione dell’ex difensore di Andrea Sempio, sentito come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Secondo Gallo, le domande rivolte al suo assistito riguardavano un fascicolo nuovo: “C’era il numero di un fascicolo – ha spiegato – Quindi credo che ci siano degli indagati”. Per il legale sono “sicuramente più di uno, almeno sono reati a partecipazione necessaria”. Gallo ha escluso che si tratti di corruzione: “Il titolo di reato spetta alla procura – ha aggiunto – Sicuramente non è corruzione”. Gli è stato chiesto quale sia il capo di incolpazione e ha risposto “induzione, credo”. Nel filone precedente era indagato per corruzione Giuseppe Sempio, padre di Andrea. “Il padre non può che essere l’indotto, ci deve essere un induttore con pubblico ufficiale”, ha concluso Gallo.