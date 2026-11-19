Per Antonio Tajani è necessario rafforzare il sistema di cybersicurezza. “Mi sembra una cosa giusta e sensata, in un mondo in cui si combatte una guerra ibrida, rinforzare il nostro sistema di difesa, lo condivido”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri a margine del suo intervento al Med Dialoghi Mediterranei 2026 che si aprono oggi a Napoli presso Palazzo Reale. “Nella rivoluzione che abbiamo fatto al ministero degli Esteri dal primo gennaio di quest’anno, c’è una direzione generale che si occupa anche di sicurezza, anche cibernetica, che lavora con una sala operativa 24 ore su 24 per tutelare tutte le sedi diplomatiche italiane nel mondo, il ministero degli Esteri e ovviamente collabora con l’agenzia nazionale”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.